Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин и ещё пять россиян пробились в четвертьфиналы конференций в NCAA

Егор Дёмин и ещё пять россиян пробились в четвертьфиналы конференций в NCAA
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, и ещё пять российских игроков пробились в четвертьфиналы конференций после прошедших игр в ночь на 9 марта.

Университет Бригама Янга (BYU) обыграл коллектив «Юта Ютс» со счётом 85:74. У Дёмина — 10 очков (5/11 с игры), семь подборов, шесть передач и одна потеря за 25 минут на паркете. Эта победа стала восьмой подряд для команды и позволила им забраться в четвёрку команд конференции Big 12. Своего соперника они узнают в следующую пятницу, 14 марта.

Виктор Лахин и его «Клемсон Тайгерз» одержали верх в противостоянии с «Виргиния Тех Хокис» со счётом 65:47. Для «тигров» эта победа стала 26-й в сезоне и рекордной для университета за всю их историю. У Виктора 16 очков (7/13 с игры, 2/2 с линии), семь подборов, две передачи, два перехвата, две потери.

Остальные российские игроки, попавшие в четвертьфинал: Ярослав Нягу («Джексонвилл Стейт»); Даниил Глазков («Лойола Рэмблерз»); Виктор Панов («Дрексель Дрэгонз») — «драконы» минувшей ночью одержали первую победу в плей-офф, начав с более дальней стадии над «Илон Феникс» (91:74); Владислав Голдин («Мичиган Вулверайнс»).

Материалы по теме
Всё ещё достоин! Как изменились игра Егора Дёмина и его позиции на драфте НБА?
Всё ещё достоин! Как изменились игра Егора Дёмина и его позиции на драфте НБА?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android