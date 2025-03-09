Егор Дёмин и ещё пять россиян пробились в четвертьфиналы конференций в NCAA

18-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий в США за университет Бригама Янга (BYU) в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) на позиции разыгрывающего защитника, и ещё пять российских игроков пробились в четвертьфиналы конференций после прошедших игр в ночь на 9 марта.

Университет Бригама Янга (BYU) обыграл коллектив «Юта Ютс» со счётом 85:74. У Дёмина — 10 очков (5/11 с игры), семь подборов, шесть передач и одна потеря за 25 минут на паркете. Эта победа стала восьмой подряд для команды и позволила им забраться в четвёрку команд конференции Big 12. Своего соперника они узнают в следующую пятницу, 14 марта.

Виктор Лахин и его «Клемсон Тайгерз» одержали верх в противостоянии с «Виргиния Тех Хокис» со счётом 65:47. Для «тигров» эта победа стала 26-й в сезоне и рекордной для университета за всю их историю. У Виктора 16 очков (7/13 с игры, 2/2 с линии), семь подборов, две передачи, два перехвата, две потери.

Остальные российские игроки, попавшие в четвертьфинал: Ярослав Нягу («Джексонвилл Стейт»); Даниил Глазков («Лойола Рэмблерз»); Виктор Панов («Дрексель Дрэгонз») — «драконы» минувшей ночью одержали первую победу в плей-офф, начав с более дальней стадии над «Илон Феникс» (91:74); Владислав Голдин («Мичиган Вулверайнс»).