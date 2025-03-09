«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: где смотреть матч Единой лиги

В воскресенье, 9 марта, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре пройдёт центральный матч тура Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и БК «Зенит». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 17:00 мск:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча.

Видеотрансляция матча будет доступна на телеканале «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях. На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений, тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений. «Локомотив-Кубань» располагается на четвёртом месте, победив 26 раз при восьми поражениях.