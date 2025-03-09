Джейлен Браун — о Луке Дончиче: он талант целого поколения

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун комплиментарно отозвался о 26-летнем словенском игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче после очной встречи с калифорнийцами (111:101).

«Лука — один из величайших игроков. Он один из талантов целого поколения. В атаке его талант практически не имеет себе равных. Лука один из моих любимых игроков в атаке», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.

Ранее Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался по поводу полученной травмы паховой мышцы в матче с «Селтикс».