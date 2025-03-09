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Джейлен Браун — о Луке Дончиче: он талант целого поколения

Джейлен Браун — о Луке Дончиче: он талант целого поколения
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28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун комплиментарно отозвался о 26-летнем словенском игроке «Лос-Анджелес Лейкерс» Луке Дончиче после очной встречи с калифорнийцами (111:101).

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 31, Хорфорд - 14, Уайт - 10, Холидэй - 7, Корнет - 6, Притчард - 3, Порзингис, Крэйг, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 22, Ривз - 16, Кнехт - 9, Финни-Смит - 8, Гудвин - 6, Вандербилт - 4, Винсент - 2, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис

«Лука — один из величайших игроков. Он один из талантов целого поколения. В атаке его талант практически не имеет себе равных. Лука один из моих любимых игроков в атаке», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.

Ранее Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался по поводу полученной травмы паховой мышцы в матче с «Селтикс».

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