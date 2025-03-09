Форвард «Локомотива-Кубань» — об игре с «Зенитом»: хотят вернуть должок за поражение

24-летний российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда, Антон Квитковских высказался о предстоящем матче с БК «Зенит» в Единой лиге.

«Нас ждёт очень непростой и интересный матч. Мы должны быть максимально сконцентрированными. Понимаем, что соперник приедет вернуть нам должок после поражения, которое мы нанесли им в Санкт-Петербурге. На выезде мы испытывали сложности под щитами, и, конечно, «Зенит» таких ошибок не простит — у них опытные большие, а защитники тоже хорошо помогают на подборах. В первую очередь нам нужно играть командно и помогать друг другу, тогда сможем победить», — приводит слова Квитковских пресс-служба команды.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом», которая будет доступна в матч-центре по ссылке ниже и начнётся в 17:00 мск:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча.