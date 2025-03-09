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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск
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В воскресенье, 9 марта, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре пройдёт центральный матч тура Единой лиги ВТБ, в котором встретятся местный «Локомотив-Кубань» и БК «Зенит». Начало текстовой онлайн-трансляции запланировано на 17:00 мск вместе с началом встречи. Трансляция будет доступна в матч-центре и по ссылке, выделенной ниже.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит»: текстовая трансляция матча.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях. На второй строчке находится «Зенит», у которого 29 побед и пять поражений, тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений. «Локомотив-Кубань» располагается на четвёртом месте, победив 26 раз при восьми поражениях.

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