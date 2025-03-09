«Недели, не дни». Инсайдер — о сроках восстановления Леброна Джеймса

Авторитетный инсайдер и эксперт Дэйв Макменамин заявил, что 40-летний звёздный форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», пропустит продолжительное время после растяжения паховой мышцы, которое получил в матче с «Бостон Селтикс» (101:111) в ночь на 9 марта.

«Его восстановление займёт недели, а не дни. Джеймс сказал, что его мысли сразу же напомнили о травме паха на Рождество 2018 года, когда он почувствовал боль и пропустил значительное время. Джеймс сказал, что не верит, что эта травма настолько серьёзна, как предыдущая, а затем постучал по деревянному шкафчику позади себя, чтобы не сглазить», — написал Макменамин в социальной сети Х (ранее Twitter).

Джеймс по ходу матча оформил дабл-дабл: 22 очка, 14 подборов и девять передач. Ранее сам Леброн высказался по поводу полученной травмы паховой мышцы, заявив, что в этом повреждении нет никакого особого беспокойства.