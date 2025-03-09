Патрик Беверли — об игроках НБА: не знают, как пользоваться столовыми приборами

36-летний американский профессиональный баскетболист, 12 лет выступавший в НБА, Патрик Беверли раскритиковал игроков североамериканской лиги на примере неназванного человека.

«Я сижу за ужином и думаю: «Дай-ка я посмотрю, как этот ублюдок пользуется столовыми приборами». Почему у него на коленях салфетка? Где он вырос? Ужасно отстойный. Я дал ему максимум, а он даже не знает, как пользоваться столовыми приборами, как и большинство из них.

Он даже не знает, как класть вилку обратно на тарелку. Я на всё смотрю неправильно, и это сразу подсказывает мне ответы на мои вопросы. Этот ублюдок отстойный», — приводит слова Беверли издание Fadeaway World.