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Ховард — о своём уходе из «Лейкерс»: назвал Леброна ублюдком, чтобы он вернулся в защиту

Ховард — о своём уходе из «Лейкерс»: назвал Леброна ублюдком, чтобы он вернулся в защиту
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Восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА Дуайт Ховард рассказал о причинах своего ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс» спустя год после завоёванного чемпионства.

«Это было через год после того, как мы выиграли чемпионат, чувак. Это случилось во время игры, когда мы защищались. Я увидел пассивность от него в обороне и подумал: «Эй, ты должен вернуться». И затем он разозлился, потому что я сказал что-то вроде: «Чувак, перестань вести себя как ублюдок, чёрт возьми, защищайся». Всё, что мы делали, это просто разговаривали на эмоциях про игру. Я же не пытался посягнуть на его мужское достоинство», — приводит слова Ховарда издание The Sports Rush.

Ховард обсудил этот момент с бывшим игроком НБА Марио Чалмерсом, который выступал с Леброном в «Майами Хит» и также оскорбил Джеймса из-за ситуации в матче с «Индианой Пэйсерс» и защитой против Пола Джорджа.

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