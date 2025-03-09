Экс-игрок НБА рассказал, что Хардуэй-младший ушёл из «Далласа» после ссоры с Дончичем

36-летний американский профессиональный баскетболист, 12 лет выступавший в НБА, Патрик Беверли рассказал историю ухода Тима Хардуэя-младшего из «Даллас Маверикс».

«Тим Хардуэй-младший. Я смотрю на него по-другому. Мы были на Миконосе, Греция — я, Пол Джордж, Пат Паттерсон. Я вижу Тима, и он проговаривается, что собирается покинуть «Даллас». Я спрашиваю: «Почему? Это было бы худшим, что ты когда-либо делал. Почему ты пытаешься уехать из Далласа?»

«Да, чувак, я просто хочу больше владеть мячом, знаешь ли. Лука очень много держит мяч». Я был в шоке. Гони свою задницу на угол площадки и весь день забрасывай трёхочковые. «Ты имеешь в виду, ты поссорился с Лукой?» — спросил я. «Да, чувак, я не хочу чувствовать себя дерьмом». Я сказал: «Ладно». А затем сказал Полу: «Его обменяют за год!»

Девять месяцев спустя его задница оказалась в Детройте. Отстой! Но это справедливо. Но такие парни, как Хардуэй, вредят своей команде. Их берут в команды, а в их головах уже следующие мысли: «Я ролевой игрок, но почему я должен слушаться этого отстойного ублюдка и лидера команды?» Куча отстойных богатых ублюдков», — приводит слова Беверли издание Fadeaway World.