Кайри Ирвинг опроверг теорию о том, что он травмировался из-за Джейсона Кидда

32-летний австрало-американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», опроверг фанатскую теорию, которая заключается в том, что он порвал крестообразные связки в матче с «Сакраменто Кингз» из-за действий главного тренера клуба Джейсона Кидда. Встреча тогда завершилась со счётом 112:98 в пользу калифорнийской команды.

Кайри на своей странице в социальных сетях опубликовал фото, на котором запечатлён момент, когда он наступает на ногу Йонасу Валанчюнасу, подписав снимок следующим образом: «Слишком много минут??? Или меня просто сбили с баланса?»

Фото: Страница Ирвинга в социальных сетях

Спустя мгновение Ирвинг неудачно наступил на левую ногу, травмировав её. Хотя Кайри вышел и забросил штрафные броски, однако он был вынужден покинуть матч досрочно. Вскоре стало известно, что в текущем сезоне североамериканской лиги лидер «Далласа» более не выступит.