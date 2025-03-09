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Кайри Ирвинг опроверг теорию о том, что он травмировался из-за Джейсона Кидда

Кайри Ирвинг опроверг теорию о том, что он травмировался из-за Джейсона Кидда
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32-летний австрало-американский разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс», опроверг фанатскую теорию, которая заключается в том, что он порвал крестообразные связки в матче с «Сакраменто Кингз» из-за действий главного тренера клуба Джейсона Кидда. Встреча тогда завершилась со счётом 112:98 в пользу калифорнийской команды.

НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
98 : 122
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Даллас Маверикс: Джонс - 21, Маршалл - 18, Кристи - 10, Динвидди - 10, Харди - 8, Проспер - 8, Ирвинг - 7, Эдвардс - 6, Экзам - 5, Томпсон - 3, Пауэлл - 2, Мартин
Сакраменто Кингз: Лавин - 22, Дерозан - 20, Мюррэй - 18, Валанчюнас - 14, Монк - 13, Лайлз - 9, Ларэвиа - 8, Макдермотт - 6, Джонс - 6, Фульц - 6, Labissiere, Эллис, Краудер

Кайри на своей странице в социальных сетях опубликовал фото, на котором запечатлён момент, когда он наступает на ногу Йонасу Валанчюнасу, подписав снимок следующим образом: «Слишком много минут??? Или меня просто сбили с баланса?»

Фото: Страница Ирвинга в социальных сетях

Спустя мгновение Ирвинг неудачно наступил на левую ногу, травмировав её. Хотя Кайри вышел и забросил штрафные броски, однако он был вынужден покинуть матч досрочно. Вскоре стало известно, что в текущем сезоне североамериканской лиги лидер «Далласа» более не выступит.

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