Инсайдер сообщил, как действительно себя чувствует Дончич в «Лос-Анджелес Лейкерс»

Авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил, как действительно себя чувствует 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич в калифорнийском клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» спустя чуть больше месяца после его перехода в команду из «Даллас Маверикс».

«С каждым днём ​​Лука чувствует себя всё более и более комфортно. Он только несколько дней назад переехал в Лос-Анджелес. Дончич всё больше ценит и чувствует себя комфортно с тем, как «Лейкерс» окружили его поддержкой, включив во все процессы. Это настоящее партнёрство, которое они пытаются выстроить. Для них оно значит многое. Поэтому руководство надеется, что Лука станет частью следующего десятилетия соперничества между «Лейкерс» и «Селтикс», — приводит слова Чарании портал Fadeaway World.