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Джейсон Тейтум: ценю каждую возможность сыграть против Леброна

Джейсон Тейтум: ценю каждую возможность сыграть против Леброна
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26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, высказался по поводу лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Нужно уважать тех, кто был раньше нас и проложил для нас путь. Нельзя переоценить вклад и достижения Леброна, его значение для баскетбола. Как фанат и как спортсмен я ценю каждую возможность сыграть против него», — сказал Джейсон Тейтум на пресс-конференции.

Леброн в матче с «Бостоном» (101:111) получил травму — растяжение паховой мышцы. Джеймс по ходу матча оформил дабл-дабл: 22 очка, 14 подборов и девять передач.

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