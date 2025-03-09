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«Зенит» на последних секундах вырвал победу у «Локомотива-Кубань» в Единой лиге

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 92:89.

В составе победителей 21 очко набрал Дуэйн Бэйкон, 16 баллов на счету Винса Хантера. Алексей Швед записал на свой счёт девять баллов.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антониус Кливленд, набравший 18 очков. 15 баллов на счету Патрика Миллера, ещё 13 очков набрал Таджер Макколл.

Победу «Зениту» принёс точный трёхочковый Георгия Жбанова за 0,3 секунды до конца встречи.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). Такие же показатели у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС.