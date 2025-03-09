Единая лига: результаты матчей 9 марта

В воскресенье, 9 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланирована одна встреча — краснодарский «Локомотив-Кубань» принимал санкт-петербургский «Зенит». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом этого матча.

Результаты Единой лиги 8 марта:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 89:92.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). Такие же показатели у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений.