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Единая лига: результаты матчей 9 марта

Единая лига: результаты матчей 9 марта
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В воскресенье, 9 марта, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату были запланирована одна встреча — краснодарский «Локомотив-Кубань» принимал санкт-петербургский «Зенит». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом этого матча.

Результаты Единой лиги 8 марта:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 89:92.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 30 побед при пяти поражениях (85,7%). Такие же показатели у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 29 побед и семь поражений.

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