Видео: победный бросок Жбанова, который принёс победу «Зениту» над «Локомотивом-Кубань»

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 92:89. Победу «Зенита» за 0,3 секунды встречи обеспечил российский защитник Георгий Жбанов, которому удалось реализовать трёхочковый бросок.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на странице Единой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антониус Кливленд, набравший 18 очков. 15 баллов на счету Патрика Миллера, ещё 13 очков набрал Таджер Макколл. Для санкт-петербургской команды эта победа стала 11-й подряд.