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Видео: победный бросок Жбанова, который принёс победу «Зениту» над «Локомотивом-Кубань»

Видео: победный бросок Жбанова, который принёс победу «Зениту» над «Локомотивом-Кубань»
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В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 92:89. Победу «Зенита» за 0,3 секунды встречи обеспечил российский защитник Георгий Жбанов, которому удалось реализовать трёхочковый бросок.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на странице Единой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Антониус Кливленд, набравший 18 очков. 15 баллов на счету Патрика Миллера, ещё 13 очков набрал Таджер Макколл. Для санкт-петербургской команды эта победа стала 11-й подряд.

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