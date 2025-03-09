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Инсайдер сообщил, как долго Леброн Джеймс не будет играть в НБА

Инсайдер сообщил, как долго Леброн Джеймс не будет играть в НБА
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Авторитетный североамериканский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит, как минимум, две недели из-за растяжения паха.

Сейчас Леброн ждёт, пока мышца придёт в спокойствие. Через 24 часа он пройдёт ещё одно медицинское обследование.

Напомним, Джеймс травмировался в матче с «Бостон Селтикс» (101:111), который состоялся сегодня, 9 марта, на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США). Леброн находился на площадке 34 минуты и 30 секунд. За это время ему удалось набрать 22 очка, сделать 14 подборов, а также отдать девять результативных передач.

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