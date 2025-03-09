Игрок «Зенита» Жбанов оценил свой победный трёхочковый бросок в матче с «Локо» в ЕЛ

Российский атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал выступление своей команды в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань», а также высказался насчёт своего трёхочкового броска, который тот реализовал за 0,3 секунды до конца встречи и благодаря которому сине-бело-голубые взяли верх со счётом 92:89.

«Уровень контакта был жёстким, как мы и ожидали от „Локомотива“. Провалили первую четверть, но сумели догнать, собраться с силами и отзащищаться. Немножко перестроились в обороне, поменяли план игры. И это сработало. А так это был не первый решающий бросок на высшем уровне. Был [такой же] ещё и в Нижнем Новгороде. Поэтому в копилке имеется. Всё, всех обнял», — сказал Жбанов в интервью телеграм-каналу «Время на атаку».