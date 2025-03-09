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Игрок «Зенита» Жбанов оценил свой победный трёхочковый бросок в матче с «Локо» в ЕЛ

Игрок «Зенита» Жбанов оценил свой победный трёхочковый бросок в матче с «Локо» в ЕЛ
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Российский атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Георгий Жбанов прокомментировал выступление своей команды в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань», а также высказался насчёт своего трёхочкового броска, который тот реализовал за 0,3 секунды до конца встречи и благодаря которому сине-бело-голубые взяли верх со счётом 92:89.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Уровень контакта был жёстким, как мы и ожидали от „Локомотива“. Провалили первую четверть, но сумели догнать, собраться с силами и отзащищаться. Немножко перестроились в обороне, поменяли план игры. И это сработало. А так это был не первый решающий бросок на высшем уровне. Был [такой же] ещё и в Нижнем Новгороде. Поэтому в копилке имеется. Всё, всех обнял», — сказал Жбанов в интервью телеграм-каналу «Время на атаку».

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