Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев — о поражении «Локо» от «Зенита»: в конце у соперника был бросок на удачу

Ведищев — о поражении «Локо» от «Зенита»: в конце у соперника был бросок на удачу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (89:92).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Мы очень хорошо начали, но во второй и третьей четверти сбились на индивидуальную игру. Некоторые наши игроки захотели стать героями, мы перестали действовать умно, атаковать согласно нашему плану и защищаться перестали тоже. «Зенит» за две четверти забил нам 61 очко, Дуэйн Бэйкон, который в первой половине не набрал ни одного очка, в итоге набрал 21.

Да, в конце у соперника был бросок на удачу, такие в баскетболе время от времени забивают. Но главной причиной поражения я назову то, что мы перестали следовать нашему плану на игру. У «Зенита», как у любой команды, есть игроки, которые защищаются хуже. Атаковать надо именно через них. А мы в концовке в двух атаках подряд при пяти командных фолах у соперника делали контест-шоты через самых лучших защитников», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.

Материалы по теме
Вы видели это?! «Зенит» и «Локомотив-Кубань» сделали вечер незабываемым!
Вы видели это?! «Зенит» и «Локомотив-Кубань» сделали вечер незабываемым!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android