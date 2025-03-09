Ведищев — о поражении «Локо» от «Зенита»: в конце у соперника был бросок на удачу

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (89:92).

«Мы очень хорошо начали, но во второй и третьей четверти сбились на индивидуальную игру. Некоторые наши игроки захотели стать героями, мы перестали действовать умно, атаковать согласно нашему плану и защищаться перестали тоже. «Зенит» за две четверти забил нам 61 очко, Дуэйн Бэйкон, который в первой половине не набрал ни одного очка, в итоге набрал 21.

Да, в конце у соперника был бросок на удачу, такие в баскетболе время от времени забивают. Но главной причиной поражения я назову то, что мы перестали следовать нашему плану на игру. У «Зенита», как у любой команды, есть игроки, которые защищаются хуже. Атаковать надо именно через них. А мы в концовке в двух атаках подряд при пяти командных фолах у соперника делали контест-шоты через самых лучших защитников», — приводит слова Ведищева официальный сайт Единой лиги.