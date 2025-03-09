Паскуаль: «Зенит» имел шанс решить всё раньше, чем на последней секунде

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (92:89).

«Первая четверть однозначно осталась за «Локо», мы не были готовы к игре, которую они нам предложили. Начиная со второй четверти, на протяжении 23-24 минут мы полностью контролировали ход матча. Но в заключительной четверти, когда мы вели 12 очков, позволили сопернику взять подбор на нашем щите, два раза не забили лёгкие броски из-под щита – и позволили сопернику вернуться в игру.

При своих болельщиках «Локо» способен вытаскивать очень сложные матчи. В свою очередь, у нас Карасёв и Уайт не смогли доиграть до конца из-за повреждений, так что я рад победе. Но при этом мы всё равно имели шансы решить всё в свою пользу раньше, чем на самой последней секунде», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.