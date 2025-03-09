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Паскуаль: «Зенит» имел шанс решить всё раньше, чем на последней секунде

Паскуаль: «Зенит» имел шанс решить всё раньше, чем на последней секунде
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (92:89).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

«Первая четверть однозначно осталась за «Локо», мы не были готовы к игре, которую они нам предложили. Начиная со второй четверти, на протяжении 23-24 минут мы полностью контролировали ход матча. Но в заключительной четверти, когда мы вели 12 очков, позволили сопернику взять подбор на нашем щите, два раза не забили лёгкие броски из-под щита – и позволили сопернику вернуться в игру.

При своих болельщиках «Локо» способен вытаскивать очень сложные матчи. В свою очередь, у нас Карасёв и Уайт не смогли доиграть до конца из-за повреждений, так что я рад победе. Но при этом мы всё равно имели шансы решить всё в свою пользу раньше, чем на самой последней секунде», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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