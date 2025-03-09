Сергей Карасёв: Жбанов теперь будет проставляться, наверное, до конца сезона

Капитан «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (92:89).

«Мы не придерживались плана, который подготавливали к игре на протяжении долгого времени. Они нас перебегали в первой четверти, были гораздо физически сильнее. Да, может быть, те игры с «Самарой» и «Астаной», которые были у нас после перерыва, как бы дали о себе знать, и в первой четверти мы немножко упустили нить игры. Но хочется отдать должное команде, всем ребятам, которые выходили на паркет. Потому что во второй четверти мы кардинально поменяли игру и вернулись ещё до перерыва, а потом вышли вперёд в третьей четверти.

Наверное, эти две с половиной четверти после первой мы были гораздо лучше, гораздо увереннее. То, что случилось в концовке, когда ввели «+12» и «Локо» вернулся в игру, мы это обсуждали. Мы не можем играть такими перепадами вверх-вниз, если хотим достичь желаемого результата в конце сезона. Поэтому над этим надо работать. Хочется поздравить Санкт-Петербург с этой победой. Ну и Жора теперь будет проставляться, наверное, до конца сезона», — приводит слова Карасёва официальный сайт команды.