Эй Смит: Гилджес-Александер станет MVP регулярки. Мне плевать, что сделает Йокич

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит утверждает, что самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) станет 26-летний разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер.

«Шей станет MVP регулярного сезона. Мне плевать, что сделает Никола Йокич», — приводит слова Эй Смита портал Basket News.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской лиги Шей принял участие в 62 играх. В среднем за матч Гилджес-Александер набирает 32,5 очка, делает 5,1 подбора, отдаёт 6,1 результативной передачи, а также совершает 1,8 перехвата.