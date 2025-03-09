Браун — о матче с «Лейкерс»: игра напоминала плей-офф

28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун высказался о матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:101).

«Эта игра по своей атмосфере напоминала матчи плей-офф. Было много энергии на площадке, у команд богатая история противостояния. Борьба шла с самого старта матча. Они хорошо попадали, мы шли на уровне. Они догоняли, мы снова создавали отрыв. Получился очень хороший и интенсивный матч. Не самая простая игра регулярного сезона, в которой значение исхода не такое большое. Это был хороший день для баскетбола», — приводит слова Джейлена Брауна ESPN.