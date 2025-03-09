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Браун — о матче с «Лейкерс»: игра напоминала плей-офф

Браун — о матче с «Лейкерс»: игра напоминала плей-офф
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28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун высказался о матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:101).

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 31, Хорфорд - 14, Уайт - 10, Холидэй - 7, Корнет - 6, Притчард - 3, Порзингис, Крэйг, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 22, Ривз - 16, Кнехт - 9, Финни-Смит - 8, Гудвин - 6, Вандербилт - 4, Винсент - 2, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис

«Эта игра по своей атмосфере напоминала матчи плей-офф. Было много энергии на площадке, у команд богатая история противостояния. Борьба шла с самого старта матча. Они хорошо попадали, мы шли на уровне. Они догоняли, мы снова создавали отрыв. Получился очень хороший и интенсивный матч. Не самая простая игра регулярного сезона, в которой значение исхода не такое большое. Это был хороший день для баскетбола», — приводит слова Джейлена Брауна ESPN.

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