Холидэй: Джейлен Браун выбивал Дончича из колеи почти весь матч

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй высказался о матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:101), высоко оценив игру одноклубника Джейлена Брауна.

«Не думаю, что люди понимают, насколько это сложно. Я пытался заниматься подобными вещами на протяжении нескольких лет, и у меня получалось не так хорошо. Он взял на себя эту ответственность и выкладывался до конца. Ему удалось выбивать Дончича из колеи большую часть матча. Это очень сложно. И при этом он набирал через него на другой половине площадки», — приводит слова Холидэя Clutch Points.

Ранее инсайдер рассказал, как действительно себя чувствует 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич в калифорнийском клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» спустя чуть больше месяца после его перехода в команду из «Даллас Маверикс».