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Холидэй: Джейлен Браун выбивал Дончича из колеи почти весь матч

Холидэй: Джейлен Браун выбивал Дончича из колеи почти весь матч
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Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй высказался о матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:101), высоко оценив игру одноклубника Джейлена Брауна.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
111 : 101
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 31, Хорфорд - 14, Уайт - 10, Холидэй - 7, Корнет - 6, Притчард - 3, Порзингис, Крэйг, Тиллман, Уолш, Хозер, Шейерман, Кета
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 22, Ривз - 16, Кнехт - 9, Финни-Смит - 8, Гудвин - 6, Вандербилт - 4, Винсент - 2, Реддиш, Милтон, Лень, Джемисон, Моррис

«Не думаю, что люди понимают, насколько это сложно. Я пытался заниматься подобными вещами на протяжении нескольких лет, и у меня получалось не так хорошо. Он взял на себя эту ответственность и выкладывался до конца. Ему удалось выбивать Дончича из колеи большую часть матча. Это очень сложно. И при этом он набирал через него на другой половине площадки», — приводит слова Холидэя Clutch Points.

Ранее инсайдер рассказал, как действительно себя чувствует 26-летний словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич в калифорнийском клубе «Лос-Анджелес Лейкерс» спустя чуть больше месяца после его перехода в команду из «Даллас Маверикс».

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