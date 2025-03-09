40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Наггетс», у Йокича — дабл-дабл

Сегодня, 9 марта, на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20) в пользу хозяев площадки.

Наиболее результативным игроком в составе «Тандер» стал 26-летний разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Ему удалось набрать 40 очков, сделать восемь подборов, отдать пять передач и совершить три блок-шота.

Самым результативным игроком в составе «Денвер Наггетс» стал 30-летний сербский центровой Никола Йокич. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 24 очка и совершить 13 подборов. Также он отдал девять передач и реализовал три блок-шота.