40 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Наггетс», у Йокича — дабл-дабл
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Сегодня, 9 марта, на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити (США) состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20) в пользу хозяев площадки.
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 103
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Уильямс - 26, Холмгрен - 14, Хартенштайн - 10, Уильямс - 9, Карузо - 8, Дорт - 6, Джо - 5, Уоллес - 5, Уиггинс - 4, Дженг, Уильямс
Денвер Наггетс: Портер - 24, Йокич - 24, Браун - 19, Маррей - 17, Пикетт - 7, Гордон - 5, Уэстбрук - 4, Ннаджи - 3, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Джонс, Александер, Чанчар
Наиболее результативным игроком в составе «Тандер» стал 26-летний разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер. Ему удалось набрать 40 очков, сделать восемь подборов, отдать пять передач и совершить три блок-шота.
Самым результативным игроком в составе «Денвер Наггетс» стал 30-летний сербский центровой Никола Йокич. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 24 очка и совершить 13 подборов. Также он отдал девять передач и реализовал три блок-шота.
Комментарии
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