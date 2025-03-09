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Результаты российских игроков в NCAA 9 марта: Голдин вышел в 1/4, Панов завершил сезон

Результаты российских игроков в NCAA 9 марта: Голдин вышел в 1/4, Панов завершил сезон
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Завершился матч Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), в котором встречались команды Мичиганского университета, за который выступает российский баскетболист Владислав Голдин, и «Мичиган Стэйт Спартанс», которая представляет университет штата Мичиган. Победу со счётом 79:62 одержали спартанцы.

Влад за 31 минуту игры набрал 29 очков, сделал шесть подборов, отдал одну передачу, а также совершил три перехвата и один блок-шот. Для коллектива Голдина это был последний матч в регулярном сезоне, в турнирной таблице они финишировали на третьей строчке. Следующая игра Мичиганского университета состоится уже в рамках четвертьфинала.

Также сегодня состоялся матч между между командой «Таусон Тайгерз», которая представляет университет Таусона, и коллективом из университета Дрекселя, за который выступает россиянин Виктор Панов. Встреча завершилась со счётом 82:76 в пользу тигров. Отметим, что Панов не принимал участия в матче из-за травмы. Это был последний матч для команды университета Таусона в регулярном сезоне NCAA.

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