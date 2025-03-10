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Гомельский высказался о сравнении Домантаса Сабониса с его легендарным отцом

Гомельский высказался о сравнении Домантаса Сабониса с его легендарным отцом
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Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу сравнения центрового «Сакраменто Кингз» Домантаса Сабониса с его легендарным отцом Арвидасом Сабонисом.

«Кто лучше играл: в защите Сабонис-младший или в обороне его отец? За 20 лет баскетбол сильно изменился. Более высокие скорости, более техничные соперники, больше высокорослых спортсменов, которые могут реализовать трёхочковый бросок, и так далее. Требования к баскетболистам по игре в обороне сильно выросли. Сейчас невозможно отсидеться в защите на протяжении всей атаки противника в своей трёхсекундной зоне», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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