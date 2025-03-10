45 очков Букера и Дюранта помогли «Финикс Санз» победить «Даллас Маверикс»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 125:116 (32:24, 28:30, 37:32, 28:30) в пользу коллектива из Финикса.

Наиболее результативным игроком в составе «Санз» стал атакующий защитник Девин Букер. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал три подбора, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. Лидеру клуба Кевину Дюранту, в свою очередь, удалось набрать 21 очко.

Самым результативным игроком в составе техасской команды стал лёгкий форвард Наджи Маршалл. Он набрал 34 очка, сделал девять подборов, отдал 10 передач, а также совершил два перехвата.