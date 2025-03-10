45 очков Букера и Дюранта помогли «Финикс Санз» победить «Даллас Маверикс»
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В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз». Встреча завершилась со счётом 125:116 (32:24, 28:30, 37:32, 28:30) в пользу коллектива из Финикса.
НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 125
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Маршалл - 34, Томпсон - 26, Уильямс - 13, Экзам - 12, Кристи - 12, Эдвардс - 10, Динвидди - 4, Мартин - 3, Пауэлл - 2
Финикс Санз: Букер - 24, Дюрант - 21, Бил - 19, Аллен - 17, Ричардс - 14, Пламли - 13, О'Нил - 6, Бол - 6, Гиллеспи - 3, Джонс - 2, Данн, Игодаро, Ли, Вашингтон Мл., Мицич
Наиболее результативным игроком в составе «Санз» стал атакующий защитник Девин Букер. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал три подбора, отдал шесть передач, а также совершил один перехват. Лидеру клуба Кевину Дюранту, в свою очередь, удалось набрать 21 очко.
Самым результативным игроком в составе техасской команды стал лёгкий форвард Наджи Маршалл. Он набрал 34 очка, сделал девять подборов, отдал 10 передач, а также совершил два перехвата.
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