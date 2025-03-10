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Шей Гилджес-Александер повторил достижение Майкла Джордана

Шей Гилджес-Александер повторил достижение Майкла Джордана
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Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер сравнялся с легендарным игроком Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом по количеству сезонов, в которых он более чем в 30 матчах набирал 40+ очков.

С подобной результативностью канадский баскетболист выступает уже третий сезон подряд. За последние 40 лет подобное удавалось только Майклу Джордану.

Напомним, ранее Гилджес-Александер набрал 40 очков, смог сделать восемь подборов, отдать пять передач и совершить три блок-шота в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Встреча завершилась со счётом 127:103 (28:29, 33:31, 25:23, 41:20) в пользу «Оклахомы».

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