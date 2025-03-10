«Кливеленд» выиграл 14-й матч НБА кряду, одолев «Милуоки». У Адетокунбо — 30 очков

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Кливленд Кавальерс». Гости обыграли соперника со счётом 112:100.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Макс Страс, набравший 17 очков, сделавший девять подборов и две передачи.

У хозяев наивысшей результативность отличился греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 30 очков, девять подборов и три передачи.

Эта победа стала для «Кливленда» 14-й подряд в НБА. В следующем матче команда дома сыграет с «Бруклином», а «Милуоки» отправится в гости к «Индиане».