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«Кливеленд» выиграл 14-й матч НБА кряду, одолев «Милуоки». У Адетокунбо — 30 очков

«Кливеленд» выиграл 14-й матч НБА кряду, одолев «Милуоки». У Адетокунбо — 30 очков
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Милуоки Бакс» и «Кливленд Кавальерс». Гости обыграли соперника со счётом 112:100.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лиллард - 22, Кузма - 14, Роллинз - 10, Лопес - 7, Принс - 6, Трент-мл. - 5, Портер - 2, Ливингстон - 2, Грин - 2, Симс, Смит, Джексон
Кливленд Кавальерс: Страс - 17, Митчелл - 15, Мобли - 13, Гарлэнд - 13, Аллен - 11, Джером - 9, Меррилл - 9, Уэйд - 9, Хантер - 6, Окоро - 5, Грин - 3, Томпсон - 2, Портер, Тайсон

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский форвард Макс Страс, набравший 17 очков, сделавший девять подборов и две передачи.

У хозяев наивысшей результативность отличился греческий лёгкий форвард Яннис Адетокунбо, на счету которого 30 очков, девять подборов и три передачи.

Эта победа стала для «Кливленда» 14-й подряд в НБА. В следующем матче команда дома сыграет с «Бруклином», а «Милуоки» отправится в гости к «Индиане».

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