Результаты игрового дня НБА 10 марта
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В ночь с 9 на 10 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 10 марта:
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 104:107;
«Филадельфия Сиксерс» — «Юта Джаз» — 126:122;
«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 141:124;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Детройт Пистонс» — 112:119;
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 111:110 ОТ.
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 107
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 27, Маткович - 13, Олиник - 12, Хоукинс - 12, Ривз - 11, Альварадо - 11, Мисси - 10, Браун - 5, Кэйн - 3, Брукс, Макколлум, Робинсон-Эрл
Мемфис Гриззлиз: Морант - 32, Бейн - 30, Пиппен Мл. - 12, Уэллс - 9, Хафф - 8, Уильямс Мл. - 7, Иди - 6, Кларк - 2, Стивенс - 1, Спенсер, Багли III, Джексон, Кончар
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
126 : 122
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 25, Уокер - 25, Батлер - 15, Бона - 14, Эдвардс - 11, Даутин - 10, Каунсил - 8, Драммонд - 6, Убре - 6, Риз - 6, Макси, Ябуселе
Юта Джаз: Джордж - 25, Филиповски - 25, Джузэнг - 15, Сенсабо - 14, Мартин - 14, Кольер - 13, Поттер - 9, Уильямс - 7, Спрингер, Кесслер, Чьебв, Михайлюк
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 112
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Лиллард - 22, Кузма - 14, Роллинз - 10, Лопес - 7, Принс - 6, Трент-мл. - 5, Портер - 2, Ливингстон - 2, Грин - 2, Симс, Смит, Джексон
Кливленд Кавальерс: Страс - 17, Митчелл - 15, Мобли - 13, Гарлэнд - 13, Аллен - 11, Джером - 9, Меррилл - 9, Уэйд - 9, Хантер - 6, Окоро - 5, Грин - 3, Томпсон - 2, Портер, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
141 : 124
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Рид - 20, Дивинченцо - 17, Макдэниелс - 16, Гобер - 16, Рэндл - 14, Конли - 13, Александер-Уолкер - 10, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 22, Касл - 20, Барнс - 15, Джонсон - 13, Васселл - 13, Бийомбо - 10, Мамукелашвили - 8, Пол - 7, Сохан - 5, Маклафлин - 5, Шампани - 4, Уэсли - 2, Брэнэм
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 119
Детройт Пистонс
Детройт
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 34, Грант - 25, Хендерсон - 15, Шарп - 12, Уокер - 9, Камара - 7, Рит - 5, Клингэн - 3, Бэнтон - 2, Тибулл, Макгауэнс, Авдия, Минайя, Рупер, Мюррэй
Детройт Пистонс: Каннингем - 28, Харрис - 20, Дюрен - 18, Хардуэй-младший - 13, Шрёдер - 12, Бисли - 10, Томпсон - 5, Фонтеккио - 5, Стюарт - 5, Холланд - 3, Рид, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 110
ОТ
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 29, Зубац - 22, Леонард - 17, Джонс - 17, Богданович - 9, Батюм - 9, Данн - 4, Коффи - 2, Браун - 2, Миллер, Юбэнкс, Миллз
Сакраменто Кингз: Дерозан - 31, Лавин - 30, Мюррэй - 15, Валанчюнас - 9, Картер - 8, Эллис - 8, Ларэвиа - 7, Лайлз - 2, Джонс, Макдермотт, Джонс, Фульц, Кроуфорд, Labissiere
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