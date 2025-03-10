В ночь с 9 на 10 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 10 марта:

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 104:107;

«Филадельфия Сиксерс» — «Юта Джаз» — 126:122;

«Милуоки Бакс» — «Кливленд Кавальерс» — 100:112;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 141:124;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Детройт Пистонс» — 112:119;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Сакраменто Кингз» — 111:110 ОТ.

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