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Сергей Елевич: «Зенит» наступил на те же самые грабли, что и «Локомотив-Кубань»

Сергей Елевич: «Зенит» наступил на те же самые грабли, что и «Локомотив-Кубань»
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Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу гостей со счётом 92:89. Специалист выделил атакующего защитника «Зенита» Георгия Жбанова, который стал автором решающего броска в матче.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Миллер - 15, Макколл - 13, Елатонцев - 10, Узинский - 10, Мартюк - 6, Квитковских - 6, Шеянов - 5, Темиров - 4, Уэйли - 2, Ведищев, Емченко
Зенит: Бэйкон - 21, Хантер - 16, Фрейзер - 14, Жбанов - 11, Швед - 9, Карасёв - 8, Воронцевич - 6, Пойтресс - 5, Уайт - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Просто увлекательнейший матч получился! И самое главное, что чаши весов склонялись то в одну, то в другую сторону. Очень здорово «Локомотив» провёл первую четверть, а вторая четверть полностью провальная получилась у хозяев площадки. Не скажу, что это безалаберность, но порой у игроков присутствует какая то вера в то, что всё в таком же хорошем ключе у них и дальше будет идти.

А вот «Зенит» во второй четверти перестроился и стал очень прилично играть. Но затем наступил на те же самые грабли, что и «Локомотив». Тем не менее потом снова собрался. Вообще, если бы не ошибки игрока «Локо» Патрика Миллера, эта игра могла бы и в овертайм перейти. В целом же этот матч показал поиски составов тренерами. И они вытаскивают со скамейки игроков, принимающих нужные решения.

Что касается решающего трёхочкового броска Жбанова, то отмечу, что Георгий очень прилично играет в защите. Он же не атакующий, а именно сдерживающий защитник. Но сейчас Жбанов показал, что он в решающий момент может взять игру на себя и принять важное решение. Хорошую передачу при этом сделал ему Швед. В общем, Жбанов показал себя зрелым игроком», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

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