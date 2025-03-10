Единая лига представила символическую пятёрку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список попали два россиянина (Евгений Минченко из МБА-МАИ и Георгий Жбанов из «Зенита») и три легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Маркос Найт (УНИКС);
Евгений Минченко (МБА-МАИ);
Амат М’Бай (ЦСКА);
Матиц Ребец («Пари Нижний Новгород»);
Георгий Жбанов («Зенит»).
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Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 30 побед и пять поражений. На второй позиции располагается «Зенит» с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).