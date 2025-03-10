Видео: на матче команды из Литвы организовали джакузи с пивом и шашлыком

Литовский клуб «Шяуляй» в рамках сотрудничества с местным банным комплексом в очередной раз провёл забавную акцию на своём стадионе. На матче команды организовали джакузи с пивом и шашлыком для привлечения внимания к спонсору. В перерыве встречи проводился розыгрыш джакузи среди болельщиков.

На матче литовской команды организовали джакузи с пивом и шашлыком:

Недавно другой литовский клуб, «Жальгирис» из Каунаса, встречался с «Басконией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги и потерпел поражение со счётом 65:66 (12:18, 18:20, 13:10, 22:18). Сейчас «Жальгирис» занимает 13-е место в турнирной таблице.