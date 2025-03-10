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Стивен Эй Смит ответил, как травма Леброна скажется на перспективах «Лейкерс»

Стивен Эй Смит ответил, как травма Леброна скажется на перспективах «Лейкерс»
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит дал комментарий по поводу травмы лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее сообщалось, что лёгкий форвард пропустит как минимум две недели из-за растяжения паха.

«Это возможность для Луки Дончича взять быка за рога. Время ещё громче заявить о себе. После возвращения ноги Леброна будут более свежими.

У него будет неделя-две отпуска, чтобы привести себя в порядок в плане отдыха. В конечном итоге это поможет «Лос-Анджелес Лейкерс» выйти в плей-офф», — сказал Эй Смит на YouTube-канале ESPN.

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