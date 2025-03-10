Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о Дюранте: одной ногой на пенсии, Кевин уже не тот

Эксперт — о Дюранте: одной ногой на пенсии, Кевин уже не тот
Комментарии

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о нынешней форме форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Ему 36 лет, и чем больше я наблюдаю за ним, тем больше он мне кажется человеком, который уже одной ногой на пенсии. Он снимается в документальном фильме о себе, а баскетбол как будто его уже не так интересует. С «Финиксом» покончено.

Кажется, Кевин на последнем издыхании. Речь не физической форме, а именно о ментальной составляющей. На самом деле он уже не тот, каким был, когда перешёл в «Голден Стэйт», — сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

Сейчас читают:
Провокатор и скандалист — да! Он заработает больше многих игроков НБА
Провокатор и скандалист — да! Он заработает больше многих игроков НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android