Эксперт — о Дюранте: одной ногой на пенсии, Кевин уже не тот

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс поделился мнением о нынешней форме форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Ему 36 лет, и чем больше я наблюдаю за ним, тем больше он мне кажется человеком, который уже одной ногой на пенсии. Он снимается в документальном фильме о себе, а баскетбол как будто его уже не так интересует. С «Финиксом» покончено.

Кажется, Кевин на последнем издыхании. Речь не физической форме, а именно о ментальной составляющей. На самом деле он уже не тот, каким был, когда перешёл в «Голден Стэйт», — сказал Бэйлесс на своём канале в YouTube.

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