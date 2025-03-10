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Бэйкон — о матче с «Локомотивом»: каждая команда делает рывки, особенно против «Зенита»

Бэйкон — о матче с «Локомотивом»: каждая команда делает рывки, особенно против «Зенита»
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Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу клуба из Санкт-Петербурга со счётом 92:89.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
89 : 92
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Кливленд - 18, Миллер - 15, Макколл - 13, Елатонцев - 10, Узинский - 10, Мартюк - 6, Квитковских - 6, Шеянов - 5, Темиров - 4, Уэйли - 2, Ведищев, Емченко
Зенит: Бэйкон - 21, Хантер - 16, Фрейзер - 14, Жбанов - 11, Швед - 9, Карасёв - 8, Воронцевич - 6, Пойтресс - 5, Уайт - 2, Щербенев, Захаров, Рыжов

«Честно говоря, в первой половине меня как бы выключили из игры, но моя команда смогла сделать рывок и вернуться. Мы отставали, по-моему, на 17 очков. Но, в конце концов, для этого и нужна команда. Я всегда готов бороться, готов играть. Если у тебя не летят броски в первой половине, у тебя всегда есть вторая. Есть перерыв, чтобы перегруппироваться. В этом и смысл игры — две половины. Собравшись в перерыве, я вышел с тем же настроем, но был более агрессивен. Смог делать то, что обычно делаю для команды, и мы добились победы.

Что думал, когда отставание было «-17»? Всё в порядке, игра длинная. Я постоянно повторял парням: «Игра длинная, игра длинная». Каждая команда делает рывки, особенно против нас. Эти ребята всегда играют с полной самоотдачей против нас. Мы знали, что они будут делать так же, как в прошлый раз, когда мы проигрывали им 30 очков, но пытались вернуться. Тогда не выиграли, но настрой был тот же. Сейчас мы отставали на 17 — вернулись. Они отставали на 12 или 14. Это была отличная игра, и я рад, что мы победили», — приводит слова Бэйкона пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой, имея в активе 30 побед и пять поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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