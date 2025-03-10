Бэйкон — о матче с «Локомотивом»: каждая команда делает рывки, особенно против «Зенита»

Лёгкий форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон поделился мнением о недавнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в пользу клуба из Санкт-Петербурга со счётом 92:89.

«Честно говоря, в первой половине меня как бы выключили из игры, но моя команда смогла сделать рывок и вернуться. Мы отставали, по-моему, на 17 очков. Но, в конце концов, для этого и нужна команда. Я всегда готов бороться, готов играть. Если у тебя не летят броски в первой половине, у тебя всегда есть вторая. Есть перерыв, чтобы перегруппироваться. В этом и смысл игры — две половины. Собравшись в перерыве, я вышел с тем же настроем, но был более агрессивен. Смог делать то, что обычно делаю для команды, и мы добились победы.

Что думал, когда отставание было «-17»? Всё в порядке, игра длинная. Я постоянно повторял парням: «Игра длинная, игра длинная». Каждая команда делает рывки, особенно против нас. Эти ребята всегда играют с полной самоотдачей против нас. Мы знали, что они будут делать так же, как в прошлый раз, когда мы проигрывали им 30 очков, но пытались вернуться. Тогда не выиграли, но настрой был тот же. Сейчас мы отставали на 17 — вернулись. Они отставали на 12 или 14. Это была отличная игра, и я рад, что мы победили», — приводит слова Бэйкона пресс-служба «Зенита».

«Зенит» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Единой, имея в активе 30 побед и пять поражений. Возглавляет чемпионат ЦСКА с аналогичной разницей побед и поражений. Топ-3 замыкает УНИКС (29 побед и семь поражений).

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