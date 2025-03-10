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Владимир Гомельский ответил, были ли раньше игроки, подобные Леброну

Владимир Гомельский ответил, были ли раньше игроки, подобные Леброну
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В настоящий момент лидеру «озёрников» 40 лет.

«Могу ли я вспомнить подобного игрока, который бы играл так здорово и так ярко? Нет, не было до Леброна таких игроков», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джеймс к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 25 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,5 передачи.

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