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«Я не доживу». Пол Пирс назвал рекорд НБА, который может оказаться вечным

«Я не доживу». Пол Пирс назвал рекорд НБА, который может оказаться вечным
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением о достижении отметки в 50 тыс. очков лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Леброн задаёт очень высокую планку. Я не доживу до того момента, когда кто-нибудь её побьет. Возможно, это будет самый несокрушимый рекорд», — сказал Пирс на YouTube-канале KG Certified.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Леброн к настоящему моменту принял участие в 58 матчах, где в среднем набирал 25 очков, совершал 8,2 подбора и отдавал 8,5 передачи.

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