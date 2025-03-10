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Sports Illustrated предположил, под каким номером выберут Дёмина на драфте НБА — 2025

Sports Illustrated предположил, под каким номером выберут Дёмина на драфте НБА — 2025
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Издание Sports Illustrated за три месяца до драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года поделилось своим прогнозом на мероприятие. По мнению обозревателя издания, под первым номером на драфте будет выбран форвард Купер Флэгг, который выступает в NCAA за университет Дьюка. Россиянин Егор Дёмин, представляющий университет Бригама Янга (BYU), будет выбран под 13-м номером командой «Даллас Маверикс».

Ранее стало известно, что Дёмин и ещё пять россиян (Виктор Лахин, Ярослав Нягу, Даниил Глазков, Виктор Панов и Владислав Голдин) пробились в четвертьфиналы конференций в NCAA.

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