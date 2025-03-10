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Зоран Лукич предположил, какие команды выйдут в финал Кубка России по баскетболу

Зоран Лукич предположил, какие команды выйдут в финал Кубка России по баскетболу
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился мнением о предстоящем «Финале четырёх» Кубка России по баскетболу. Соревнования пройдут с 14 по 16 марта в Нижнем Новгороде. За выход в финал поборются «Пари Нижний Новгород», «Уралмаш», МБА МАИ и подмосковные «Химки».

«Прогнозы на «Финал четырёх»? Я даю небольшое преимущество «Уралмашу» в матче с МБА, а также «Нижнему Новгороду» — в игре с «Химками». Ожидаю финал «Уралмаш» — «Пари Нижний Новгород».

Домашняя площадка может дать небольшое преимущество [«Нижнему Новгороду], но больше на игру будет влиять выбор иностранцев и ситуация с травмами. Так что домашняя арена — маленький плюс, но влиять будет сыгранность игроков», — приводит слова Лукича «Матч ТВ».

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