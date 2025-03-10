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На драфте женской НБА 2025 года могут выбрать россиянку — источник

На драфте женской НБА 2025 года могут выбрать россиянку — источник
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Российская спортсменка Олаири Косу может быть выбрана на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) 2025 года. Об этом информирует «Матч ТВ» со ссылкой на источник. По его сведениям, баскетболистка может оказаться в команде «Вашингтон Мистикс».

«Любые разговоры до окончания турнира NCAA выглядят теоретизацией процессов. Однако точно можно сказать, что к иностранным игрокам внимание особое. «Вашингтон Мистикс» в этом году нацелен изменить подход к формированию команды и готовится потратить пять выборов на драфте. Слышал, что Косу на радаре у Джамили Уайдмен (генеральный менеджер «Мистикс». – Прим. «Чемпионата»). То, что про Косу знают в WNBA, ни для кого не секрет», — говорится в сообщении источника.

В апреле Олаири исполнится 20 лет. В настоящий момент она представляет УГМК.

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