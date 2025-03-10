Леброн Джеймс оценил шансы «Лейкерс» в потенциальном финале НБА с «Бостоном»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о шансах команды победить «Бостон Селтикс» в финале НБА.

«В этой лиге мы можем конкурировать с кем угодно. Это действующий чемпион, и парни там уже давно играют вместе. У них отличная «химия», и они знают, чего хотят. Но мы сделали приобретение, за счёт которого собираемся извлечь выгоду», — сказал Джеймс во время общения со СМИ.

Напомним, недавно «Бостон» и «Лос-Анджелес» встречались друг с другом. Победу со счётом 111:101 одержали «Селтикс». Леброн в той встрече набрал 22 очка, совершил 14 подборов и отдал девять результативных передач.

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