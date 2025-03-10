Руди Гобер прокомментировал свою игру против «Сан-Антонио» после длительного перерыва

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» француз Руди Гобер прокомментировал своё возвращение в состав команды в матче с «Сан-Антонио» после длительного отсутствия из-за травмы. Игрок залечивал травму поясницы, из-за чего пропустил 10 встреч.

«Очень тяжело было пропускать столько времени без матчей, но я должен был быть уверен на полную, что способен вернуться для полноценной игры и у меня не возникнет рецидива травмы. Да, безусловно, играть через боль — это часть нашей работы, однако боль тоже бывает разной. Иногда боль не даёт тебе сделать то самое движение, которое нужно команде, и здесь ты уже ничего не поделаешь. Но я сейчас себя чувствую прекрасно и могу сказать, что вернулся вовремя», — приводит слова Гобера Еurohoops.

Напомним, «Миннесота Тимбервулвз» победила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 141:124. Гобер набрал 16 очков, а также сделал восемь подборов, два перехвата и две передачи за 20 минут игры на площадке.