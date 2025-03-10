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Руди Гобер прокомментировал свою игру против «Сан-Антонио» после длительного перерыва

Руди Гобер прокомментировал свою игру против «Сан-Антонио» после длительного перерыва
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» француз Руди Гобер прокомментировал своё возвращение в состав команды в матче с «Сан-Антонио» после длительного отсутствия из-за травмы. Игрок залечивал травму поясницы, из-за чего пропустил 10 встреч.

«Очень тяжело было пропускать столько времени без матчей, но я должен был быть уверен на полную, что способен вернуться для полноценной игры и у меня не возникнет рецидива травмы. Да, безусловно, играть через боль — это часть нашей работы, однако боль тоже бывает разной. Иногда боль не даёт тебе сделать то самое движение, которое нужно команде, и здесь ты уже ничего не поделаешь. Но я сейчас себя чувствую прекрасно и могу сказать, что вернулся вовремя», — приводит слова Гобера Еurohoops.

Напомним, «Миннесота Тимбервулвз» победила «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 141:124. Гобер набрал 16 очков, а также сделал восемь подборов, два перехвата и две передачи за 20 минут игры на площадке.

НБА — регулярный чемпионат
10 марта 2025, понедельник. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
141 : 124
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 25, Рид - 20, Дивинченцо - 17, Макдэниелс - 16, Гобер - 16, Рэндл - 14, Конли - 13, Александер-Уолкер - 10, Гарза - 4, Майнотт - 3, Кларк - 3, Шеннон, Диллингэм, Инглс
Сан-Антонио Спёрс: Фокс - 22, Касл - 20, Барнс - 15, Джонсон - 13, Васселл - 13, Бийомбо - 10, Мамукелашвили - 8, Пол - 7, Сохан - 5, Маклафлин - 5, Шампани - 4, Уэсли - 2, Брэнэм
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