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Донован Митчелл: я играю без линз и очков, а когда смотрю на кольцо, то вижу три корзины

Донован Митчелл: я играю без линз и очков, а когда смотрю на кольцо, то вижу три корзины
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28-летний звёздный американский баскетболист, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс», Донован Митчелл признался, что обладает слабым зрением, но во время игр не носит очки и линзы.

Донован, я постоянно вижу тебя на интервью и других активностях за пределами площадками в очках? У тебя плохое зрение?

Да, у меня плохое зрение. Но на паркет выхожу и играю без линз и очков. В линзах я вижу безупречно всё вокруг, но не могу с ними играть — вообще не попадаю в кольцо. Но как только я прихожу в зал, снимаю очки или линзы, то начинаю безупречно бросать, потому что моя мышечная память устроена с детства, когда зрение ещё было в порядке. И всегда говорю всем, как Леброн в своё время: «Если я бросаю по кольцу и вижу их три, то выбираю среднее», — приводит слова Митчелла издание Courtside Buzz.

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