Стефен Карри стал помощником генменеджера своей университетской команды — Шэмс Чарания

36-летний звёздный американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен Карри, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, стал помощником генерального менеджера в Колледже Дэвидсона, за который выступал в университетские годы, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

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«Карри согласился работать в своей альма-матер Колледже Дэвидсона в качестве помощника генерального менеджера по баскетбольным программам, сообщили ESPN представители университета. Карри стал первым действующим игроком в крупном профессиональном спорте США, который занял административную должность в команде NCAA», — сообщил Чарания в социальной сети Х (ранее Twitter).

В выходные Стефен преодолел планку в 25 тысяч очков за карьеру в НБА.