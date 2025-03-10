Джексон Хэйс не сможет помочь «Лейкерс» в матче с «Бруклин Нетс»

24-летний центровой команды «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Джексон Хэйс не сможет помочь «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем матче с «Бруклин Нетс» из-за травмы колена. Об этом сообщает инсайдер ESPN Дэйв Макменамин на своей странице в социальных сетях.

Стоит отметить, что, помимо Хэйса, в лазарете «Лейкерс» сейчас находятся Леброн Джеймс, Руи Хатимура и Дориан Финни-Смит. Также под вопросом находится участие Луки Дончича, который испытывает проблемы со спиной.

Напомним, «Лейкерс» проведёт домашний матч с «Бруклином» в рамках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ночь с 10 на 11 марта.