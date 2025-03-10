Джейсон Тейтум оценил прозвища, которые дают ему фанаты

26-летний американский профессиональный баскетболист Джейсон Тейтум, выступающий за команду «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, высказался о прозвищах, которые дают ему поклонники.

– Джейсон, у тебя есть любимое прозвище, которое тебе дали поклонники?

– Эммм, дааа… В зависимости от наших взаимоотношений, некоторые люди называют меня по-разному. Многие мои друзья называют меня Тако и Большой Дьюс. Я видел, пока был в Портленде, в соцсети Х (ранее Twitter) сообщения, что я — Аномалия. Но я до сих пор не понимаю, почему меня называют Аномалией. Однако могу сказать одно — Биг Дьюс звучит круто, — приводит слова Тейтума издание Boston.

Дьюс — имя сына Джейсона, который часто появляется на играх североамериканской лиги.