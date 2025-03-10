Видео: Лука Дончич попал не в ту дверь на арене перед выходом на матч «Лейкерс»
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26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, перед домашним матчем с «Нью-Йорк Никс», закончившимся победой калифорнийцев в овертайме со счётом 113:109, вышел не в правильную дверь в арене перед появлением на паркете.
НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 109
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 31, Винсент - 12, Кнехт - 11, Хэйс - 8, Ривз - 8, Джемисон - 7, Вандербилт - 2, Финни-Смит - 2, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Ануноби - 20, Харт - 18, Таунс - 12, Робинсон - 6, Бриджес - 6, Шамет - 5, Пэйн - 3, Райт, Макбрайд, Ачиува, Уотсон
Лука воспользовался обычной дверью, в то время как по традиции «озёрники» пробегают через специальную чёрную шторку, где их приветствуют находящиеся там люди.
Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о шансах команды победить «Бостон Селтикс» в финале НБА.
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