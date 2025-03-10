Видео: Лука Дончич попал не в ту дверь на арене перед выходом на матч «Лейкерс»

26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, перед домашним матчем с «Нью-Йорк Никс», закончившимся победой калифорнийцев в овертайме со счётом 113:109, вышел не в правильную дверь в арене перед появлением на паркете.

Лука воспользовался обычной дверью, в то время как по традиции «озёрники» пробегают через специальную чёрную шторку, где их приветствуют находящиеся там люди.

Ранее лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о шансах команды победить «Бостон Селтикс» в финале НБА.