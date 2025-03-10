Звёздный центровой «Майами» Бэм Адебайо оштрафован на $ 50 тыс.

27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо был оштрафован лигой на $ 50 тыс. за использование нецензурной лексики в адрес арбитров матча с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором игроки из Майами уступили со счётом 104:106.

«Центрофорвард «Майами Хит» Бэм Адебайо оштрафован на $ 50 тыс. за неподобающий контакт с официальным лицом встречи и нецензурную брань в его адрес», — приводит слова исполнительного вице-президента НБА Джо Думарса издание Sports Illustrated.

После 63 матчей в сезоне-2024/2025 «Майами» занимает девятое место в Восточной конференции, одержав 29 побед при 34 поражениях.