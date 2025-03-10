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Звёздный центровой «Майами» Бэм Адебайо оштрафован на $ 50 тыс.

Звёздный центровой «Майами» Бэм Адебайо оштрафован на $ 50 тыс.
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27-летний звёздный американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Бэм Адебайо был оштрафован лигой на $ 50 тыс. за использование нецензурной лексики в адрес арбитров матча с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором игроки из Майами уступили со счётом 104:106.

НБА — регулярный чемпионат
08 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
104 : 106
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Майами Хит: Адебайо - 29, Хироу - 22, Робинсон - 15, Хайсмит - 9, Митчелл - 7, Лав - 6, Розир - 5, Ларссон - 5, Жакез-мл. - 4, Андерсон - 2, Стивенс, Уэр, Джонсон, Бёркс, Уиггинс
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо - 15, Конли - 15, Рид - 15, Макдэниелс - 13, Эдвардс - 13, Рэндл - 13, Александер-Уолкер - 12, Шеннон - 6, Кларк - 4, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Эдвардс, Миллер, Гарза

«Центрофорвард «Майами Хит» Бэм Адебайо оштрафован на $ 50 тыс. за неподобающий контакт с официальным лицом встречи и нецензурную брань в его адрес», — приводит слова исполнительного вице-президента НБА Джо Думарса издание Sports Illustrated.

После 63 матчей в сезоне-2024/2025 «Майами» занимает девятое место в Восточной конференции, одержав 29 побед при 34 поражениях.

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