Лонни Уокер прокомментировал своё успешное возвращение в НБА

Защитник «Филадельфии» Лонни Уокер, который вернулся туда из Евролиги, где выступал за «Жальгирис», дал комментарий по поводу своего возвращения в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Люди не осознают множества факторов. Психологические и физические моменты, самочувствие, часовые пояса. Я прошёл заново процесс адаптации к высшему уровню баскетбола, где совершенно другой стиль игры. Да, Евролига прекрасна, я не отрицаю, и страсть и облик их игры совершенно уникальны. Но я счастлив, что вернулся в лучшую лигу мира и могу демонстрировать здесь свои возможности», — приводит слова Уокера Basket News.

Напомним, Уокер вернулся в НБА в составе «Филадельфии» в матче с «Ютой», где он набрал 25 очков, а также сделал 11 подборов и пять передач.