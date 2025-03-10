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Лонни Уокер прокомментировал своё успешное возвращение в НБА

Лонни Уокер прокомментировал своё успешное возвращение в НБА
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Защитник «Филадельфии» Лонни Уокер, который вернулся туда из Евролиги, где выступал за «Жальгирис», дал комментарий по поводу своего возвращения в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

«Люди не осознают множества факторов. Психологические и физические моменты, самочувствие, часовые пояса. Я прошёл заново процесс адаптации к высшему уровню баскетбола, где совершенно другой стиль игры. Да, Евролига прекрасна, я не отрицаю, и страсть и облик их игры совершенно уникальны. Но я счастлив, что вернулся в лучшую лигу мира и могу демонстрировать здесь свои возможности», — приводит слова Уокера Basket News.

Напомним, Уокер вернулся в НБА в составе «Филадельфии» в матче с «Ютой», где он набрал 25 очков, а также сделал 11 подборов и пять передач.

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